Que dire de l'esthétisme des jeunes athlètes qui s'échaufferont pour le saut en hauteur avec des barres à plus de 1,80m, vers les 1,90m. Epoustouflant et tout cela à seulement quelques mètres des spectateurs?

Jean-Luc Edeline, organisateur du meeting:

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Le programme réel du meeting débutera à 15h

Ce sera une succession d'épreuves : sprint sur la ligne droite, courses de haies, saut en longueur, triple saut et hauteur. Sur le tour de piste : 800m, 3000m steeple et 5000m. Il y en aura pour tous les goûts, et pour fêter la 26e édition de ce meeting international, le programme est chargé, de qualité, avec les divers prétendants aux équipes de France qui devront batailler ferme pour affronter et dominer les champions étrangers qui sont invités ce dimanche à Argentan.

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

C'est la double Championne d'Europe de l'Heptathlon, Antoinette Nana Djimou qui sera la vedette française de cette édition 2013. 6e des derniers Jeux Olympiques à Londres, elle vient à Argentan pour travailler encore son saut en hauteur, et profiter de la concurrence mise en place par la "Bayard", le club organisateur.

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Avec son record à 1,84m, il lui faudra être au top pour prétendre au podium. La hauteur est très convoitée par les sauteuses de l'Est : la russe Mnatstakanova à 1,95m, la Bellarusse Herasimava à 1,88m. Mais aussi les jeunes : l'Egyptienne Passant, ou la Marocaine Siba qui espèrent se rapprocher des 1,90m.

Du côté des Françaises

A noter le retour sur le sautoir argentannais de Sandrine Champion, qui avait réussi il y a 3 ans la meilleure performance française sur le sautoir local, ou encore Nina Manga, 2e meilleure performeuse française 2012, ou la Rennaise Gicquel, qui profitera de l'adversité pour continuer à s'élever au dessus d' 1,80m, "chiffre cible" pour la Normande Tiphaine Bailly de l'AL Aunay Villers.

Le programme de Nana Djimou passera aussi par le 100m haies, épreuve qu'elle affectionne et qui l'a vu progresser pour courir déjà sous les 13 secondes. Le record du meeting d'Argentan est à 13''04. Un record en péril. Ce serait une satisfaction pour celle qui ambitionne de peut-être courir le 100m haies en individuel lors des prochains Championnats du Monde, à Moscou, cet été.

Ce record est celui d'Adriana Lamalle, la Française présente ces dernières années dans tous les événements mondiaux ou européens. Battue l'an passé, elle revient à Argentan pour reprendre son titre, et devra dépasser une autre ancienne gagnante, la Française Cindy Billaud. Mais gare auiss à la jeune championne d'Europe espoir, Touré et aux Russes Argunova ou Gapova, toujours sur podium, qui ont aussi le record du meeting en ligne de mire.

Chez les Français

Lutte très incertaine, pour prendre place à la finale du 110 m haies, avec la présence de plusieurs anciens vainqueurs ou médaillés d'Argentan. Cédric Lavanne sera tête de liste, mais il faudra aussi compter avec le vainqueur 2011 l'Algérien Othman Hadj Lajib, ou l'Américain Chris Thomas, gagnant en 2010.

Le Français Coco Viloin connaît bien le stade d'Argentan où il n'a pu encore s'imposer, mais son record à 13''46 est de "top niveau" international ; il est vice-champion de France et veut s'ouvrir l'équipe de France, tout comme Thomas Martinot Lagarde qui a signé une excellente progression samedi dernier (en 13''53), avec une victoire à Genève.

Pour les pousser dans leur retranchement, comme pour renforcer le spectacle, le Géorgien Lliarini (13''58), ou les Russes Zhukov ou Shabanov seront de la partie.

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Record en vue sur l'épreuve reine de l'athlétisme

Le "100m hommes", avec le Gambien Adama, qui vient de réussir 10''22, face au Tchadien Arouna (10''25), mais aussi le vainqueur en titre Ike Chenedu venu du Nigeria. Le record du meeting d'Argentan reste à 10''28.

Le jeune prodige Français Mickael Zeze Meba, du Val de Reuil, voudra s'en approcher pour continuer à progresser. Il est encore junior et a été couronné champion de France du 200m l'an passé. Dans ce concert, les régionaux de Caen Rauld et Badibanga voudront probablement se montrer au mieux, lors des séries.

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Sur le "100m Femmes"

Habituelle et régulière titulaire de l’équipe de France lors des dernières années avec une présence aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe ou du Monde dans le relais 4 x 100m, Carima Louami affiche un record à 11''33 au niveau de celui du meeting d'Argentan (11''36).

Objectif ou pas, elle prétendra d'abord à la victoire, en voulant repousser la Nigérienne Juliet Bosiako, ou Sylvie M'Balla, et ses 11''13 réalisés il y a quelques années, qui connaît bien la piste argentanaise où elle s'est imposée lorsqu'elle représentait la France au plus haut niveau.

Le Triple Saut femmes et une des épreuves à "grand spectacle"

Disputé devant la tribune, il reçoit les encouragements du public pour rythmer les courses d'élan. Le plateau 2013 est d'envergure mondiale, avec 2 athlètes étrangères à plus de 14,32m : la Bellarusse Dziatzuck est favorite avec ses 14,76m réussi en 2012, et même 14,81m avec vent favorable.

Une "perf" qui ferait rêver bien des hommes, dont le technicien entraîneur national Daniel Laigre qui sera sur le sautoir. Sa coéquipière Vaitkina affiche un 14,32m qui dépasserait aussi l'actuel record du meeting, 14,23m réalisés par une Roumaine en 2006. La Française Ami Zongo avec ses 14,08m devra batailler ferme pour prendre la 3e place du podium, convoitée notamment par les jeunes espoirs : Santu, championne de France cadettes, Galle championne du monde cadettes 2011, et la junior Diallo qui avait réussit 12,95 m au Mondial Juniors 2012.

Spectacle et rythmes du public également avec le saut en longueur, ou la domination pourrait venir d’Égypte, pour la première fois à Argentan, avec Mersal Hatem (8,31m), opposé au Marocain Hicham Douiri qui vient de réussir 7,98m à Marrakech, butant sur les 8m, que cherche également l'Américain Levans Williams (7,90m). Le champion de France indoor Alais, ainsi que les autres Français, ne devront qu'à des exploits ou des défaillances, de s'octroyer une place sur le podium

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Première apparition à Argentan des coureurs éthiopiens, avec sur le 800m un jeune prodige déjà à 1'47''99, Damtew Fikre Belete, avec pour cible le record du meeting que vise aussi le Marocain Beryami (1'47''35), ou le Tunisien Ben El Hadj, avec 1'49''78 réussi samedi 1er juin en Belgique.

Les Français auront aussi les dents longues pour profiter du niveau de course. Richard et Garel, de Bretagne, Manceaux de Roanne, sont des prétendants aux chronos sous les 1'50'', avec plusieurs Normands pour s'en approcher, dont un Ornais : Alexandre Richette, de L'Aigle.

Course "revanche" sur le 3000 Steeple

Devancé l'an passé par le champion de France espoir, le Marocain Dacah revient cette année pour pulvériser le record. Il a déjà couru en 8'28'', et s'est classé 6e des championnats du Monde de cross Juniors en 2009. Mais un éthiopien, Sisay Koreme, qui a déjà couru en 8'20'', lui sera opposé.

Meeting international d'athlétisme d'Argentan : spectacle en perspective Impossible de lire le son.

Sport et spectacle seront donc réunis, pour boucler devant le public les 3 heures d'un véritable "Show" d'athlétisme de haut niveau, à Argentan, ce dimanche 9 juin, de 14h30 à 18h.