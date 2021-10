Kenneth Weiss à l'Abbaye aux Dames

Sous la direction de Kenneth Weiss, 4 pièces seront données : La Sonata V, extrait de l'Armonico tributo de Georg Muffat, le Concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056, de Jean-Sébastien Bach, la sinfonia en ut mineur n°26, op 41 de Luigi Boccherini et le Concerto pour clavecin en ré majeur Hob.XVIII.11 de Joseph Haydn. Né à New York, Kenneth Weiss a suivi des études à la High School of Performing Arts. Diplômé du Conservatoire d'Oberlin, aux États-Unis, il a continué à jouer du clavecin avec Gustav Leonhardt au Conservatoire Sweelinck d'Amsterdam. Après avoir participé à de nombreuses productions avec l'ensemble Les Arts Florissants, il dirigea le spectacle Doux Mensonges de Jiri Kylian à l'Opéra de Paris. Mondialement connu, Kenneth Weiss se produira à l'Abbaye aux Dames le 8 avril, à 20h. 8 à 13€. Tél. 02 31 82 05 00.



Galerie photos