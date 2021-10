Mauvaises herbes : la bataille !

A Caen, 2 500 hectares d'espaces publics sont à entretenir au quotidien dont 525 hectares d'espaces verts ! Et jusqu'à présent, la méthode la plus radicale pour éliminer ces mauvaises herbes demeurait l'usage de produits phytosanitaires, c'est-à-dire chimiques. Mais développement durable oblige, la Ville a décidé il y a plusieurs mois de développer des méthodes alternatives de lutte contre ce fléau vert.

“Nous disposons aujourd'hui de deux techniques propres : le désherbage vapeur ou à gaz. Dans les deux cas, cela provoque un choc thermique et brûle la plante”, explique Rudy L'Orphelin, maire adjoint chargé de l'environnement, du développement durable et des déplacements urbains.



Aller encore plus loin

Caen souhaite aller plus loin et engage ce mois-ci un plan de désherbage communal. “Le désherbage vapeur et à gaz nous a déjà permis de réduire de 50% l'usage de produits chimiques. Nous souhaitons réduire à sa portion congrue l'utilisation de ces produits”, souligne Rudy L'Orphelin.

Avec l'aide des agents de la Ville et d'un bureau d'études, la municipalité va donc établir un diagnostic et réfléchir à d'autres moyens pour désherber tout en préservant l'environnement. “Par exemple, quand vous placez un cône en béton au pied d'un panneau de signalisation, cela empêche les mauvaises herbes de pousser”.

Actuellement, certains secteurs caennais, comme celui de la Prairie, véritable poumon vert de la capitale régionale, sont déjà entièrement traités “en zéro phytosanitaire”. D'autres endroits sont aussi traités avec des espaces enherbés ou du paillage.

Le diagnostic entrepris dans le cadre du plan de désherbage communal, et réalisé par le bureau d'études nantais SCE Environnement, devrait établir des préconisations concrètes à l'échelle de la ville. Celles-ci seront connues au mois de juin prochain.



