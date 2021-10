Soyez “développement durable” !

Installée sur la symbolique Colline aux Oiseaux, ancienne décharge située à deux pas du périphérique nord, elle produit de fait plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Elle est équipée d'un système de géothermie pour le chauffage, de panneaux solaires photovoltaïques pour l'électricité et de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire. La Maison à énergie positive sera ouverte aux visites ce vendredi 2 avril à 14h et le mercredi 7 avril à 14h30. Sur ce site de la Colline aux oiseaux, d'autres activités sont proposées :

- Samedi 3 avril de 14 h à 18 h, le public pourra tout savoir sur les déplacements à vélo : réglementation, voies cyclables et marquage.

- Samedi 3 et dimanche 4 avril de 14h à 18h, vous saurez tout sur la fabrication d'un composteur.

- Samedi 3, dimanche 4, lundi 5 avril de 14h à 18h, assistez à des démonstrations sur le travail de l'apiculture et la vie des abeilles.



Demandez le programme



- “L'écologie au quotidien”, mercredi 7 avril de 16h30 à 19h. Calvaire St Pierre - Centre Thiès, 82 avenue de Thiès.

- “Les hôtels à insectes”, mercredi 7 avril à 14h30 (réservation au 02 31 30 43 27) au jardin du Musée de la Nature - Hôtel de Ville.

- “Les oiseaux des villes”, mardi 6 avril de 20h30 à 22h au centre d'animation CAF – Folie Couvrechef – 3 rue des Acadiens



Expositions

- “Le textile s'habille utile”, jusqu'au vendredi 9 avril de 10h à 18h au 51 quai de juillet.

- Exposition des modèles du grand défilé de mode de la Chiffo jeudi 8 avril de 11h à 17h salle du Sépulcre - Quartier du Vaugueux.



Pratique : le programme complet de la semaine sur : http://www.ville-caen.fr/





