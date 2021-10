Les bénévoles de l'Armada, ces indispensables petites fourmis

C'est suite à une rencontre avec l'organisateur Patrick Herr, et pour découvrir l'événement de l'intérieur, que cet ancien ingénieur est devenu en 2003 le responsable de la communication. Il s'agit pour lui de sa troisième Armada, même s'il avait déjà participé à celle de 1998… une fois celle-ci terminée, afin de rédiger des bilans en tout genre. Aujourd'hui, il s'occupe de la communication interne mais son travail de bénévole n'a jamais vraiment cessé depuis 2008 puisqu'il a été chargé de promouvoir l'édition 2013 lors de salons ou foires.

"Monsieur Plus"

Il y a également Patrice Chapelle, l'intendant, plus connu sous le surnom de Monsieur Plus. Pour la quatrième fois, il est au four et au moulin. Son truc : voler au secours de tous ceux confrontés à un problème technique.

Patrice Madillac et Reynald Tocquerie sont quant à eux chargés d'organiser les animations pour petits ou grands. Le premier met la main à la pâte depuis 1989. "Je suis un amateur de voile et lorsque Patrick Herr m'a sollicité, j'ai accepté", raconte-t-il. Pouvant consacrer plus de temps que son acolyte, exploitant agricole, Patrice Madillac est à l'œuvre depuis l'automne dernier. Il est l'un des instigateurs de la Grande Pagaille, ce rassemblement de radeaux du 5 juin, ou du footing auquel six ou sept cents personnes devraient participer. "Chacun apporte sa pierre à l'édifice à sa mesure", souffle-t-il. Sans ces quelques bénévoles et tous les autres, la fête ne serait sans doute pas aussi belle.