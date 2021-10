Un guide gratuit pour manger bio en Haute-Normandie

Le Groupement Régional des Agriculteurs BIO de Haute-Normandie en collaboration avec Inter Bio Normandie édite le "Petit guide pour manger bio en Haute-Normandie" qui permet aux consommateurs et futurs consommateurs de situer facilement les producteurs (fermes et marchés) en vente directe mais aussi les boulangeries et magasins spécialisés proposant des produits biologiques.

Le petit guide pour manger bio en Haute-Normandie est édité à 25 000 exemplaires. Il est disponible gratuitement dans les points de ventes biologiques, offices de tourisme et relais de diffusion.

Le guide est également disponible en ligne.