Rouen. Découvrez Rouen avec la 20e édition du guide des Vikings

Le Viking fête son 20e anniversaire en 2018. 20e édition de ce guide pratique consacré à la ville de Rouen (Seine-Maritime) qui regroupe toutes les bonnes adresses de Rouen : bars, restaurants, boîtes de nuit, musées, boutiques... Tout est soumis aux tests des équipes de l'association Le Viking, formées d'élèves de la Neoma Business School, l'école de management de Rouen. "On s'attache réellement à renouveler nos critiques chaque année", précise Théo Meslet, le trésorier de l'association.

Nouveauté cette année, pour la 20e édition du guide, davantage d'articles sur l'histoire et la culture rouennaise et plus de variantes dans la forme. "On voulait donner une dimension plus sympa, pas seulement une suite de critiques. C'est la première fois que l'on fait quelques choses aussi poussées, ajoute l'étudiant. Il y a par exemple des articles sur la Normandie, les Vikings, des événements comme la fête du Ventre ou encore des parcours de bars ou de sport. Ce sont des contenus plus ludiques".

Le guide des Vikings a été tiré cette année à 15 000 exemplaires et sera distribué gratuitement dans les rues de Rouen à partir de samedi 14 avril 2018. Pour le lancement, une journée de festivités est organisée entre 10h et 18h sur la place de la cathédrale

