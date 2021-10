Bracelet électronique : elle le coupe au bout de 18 jours !

Ses grands-parents paternels acceptent de la recevoir et d'en être "garants". Elle a un projet professionnel. Mais, dès les premiers jours, elle sort de leur domicile, ce qui est en principe interdit. Puis elle se fâche avec sa grand-mère, qui l'interroge trop souvent à son goût sur une éventuelle reprise d'héroïne. T.B s'en va et coupe son bracelet électronique le 1er mai. Son aménagement de peine n'aura duré que dix-huit jours.

La jeune femme est interpellée chez un ami à six heures du matin le 28 mai. Elle a notamment été retrouvée grâce à la localisation de son téléphone portable... Un équipement qu'elle avait acheté l'année dernière, à l'aide d'une carte bancaire volée… Et qu'elle a rechargé avec la carte bancaire de sa grand-mère, sans son accord préalable. En comparution immédiate à Caen, mercredi 29 mai, T.B a écopé de six mois supplémentaires de prison ferme non aménageables. La justice a aussi décidé de lui confisquer son téléphone portable.