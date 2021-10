Nucléaire : le CLI surveille le Ganil

Pouvez-vous nous rappeler ce que sont le Ganil et Spiral 2 ?

“Le Ganil est un outil de recherche installé sur le plateau Nord, à Epron. Depuis plusieurs mois, existe un projet très important d'extention de cet outil qui s'appelle Spiral 2, un outil de recherche à l'échelle mondiale pour les vingt ans qui viennent.”

Quelle est l'activité de la CLI auprès du Ganil ?

“la commission locale d'information a pour mission de poser des questions, d'être le relais des interrogations des habitants qui sont concernés par l'existence de Ganil et de Spiral 2. Nous sommes totalement indépendants de l'administration et de l'exploitant. Nous faisons des investigations et évaluons les risques encourus en terme d'environnement. Cette CLI répond à un souci de transparence sur les activités des installations nucléaires parce qu'il y a beaucoup de choses de dites. Ce n'est pas la peine d'inquiéter inutilement. Avec l'enquête publique qui va bientôt arriver, préalable au démarrage des travaux, nous nous devons de demander à ce qu'un certain nombre de préconisations supplémentaires soient mises en oeuvre au delà de ce qu'exige l'administration.”

Votre travail, c'est également d'informer la population ?

“Oui. Les informations que nous recueillons ont pour but d'être communiquées aux habitants des communes les plus périphériques, Epron, Hérouville et Caen, mais nous avons décidé de communiquer sur un périmètre de 5 kilomètres autour du Ganil, qui concerne à peu près 250 000 personnes . Et, dans quelques semaines, tous les foyers vont recevoir une petite plaquette d'information. Nous avons aussi un site Internet où les habitants peuvent nous poser des questions.Nous y répondons dans les meilleurs délais avec l'aide d'experts.”

Quelles informations avez-vous collectées pendant cette première année ?

“Nous avons commencé à vraiment rentrer dans le dossier. Concernant nos observations, nous n'avons repéré, en terme de dysfonctionnement, que des choses extrêmement minimes et complètement confinées par rapport à l'existence du Ganil. Nous sommes dans le domaine de la petite fuite d'eau que nous pouvons avoir chez soi. Dans une installation industrielle, il faut être bien sûr beaucoup plus précautionneux. Cela dit, cela nous permet de construire toutes les procédures pour des installations plus lourdes, plus conséquentes pour demain.”



