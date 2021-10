Louane, élégante et fragile a atteint la demi-finale de la deuxième saison du concours de chant de TF1 The Voice. La jeune demoiselle est donc présente sur la tournée 2013 pour le plus grand bonheur de la Team Louane.

Au micro de Stéphane Larue, Louane ne veut pas dévoiler... les surprises du spectacle.



Louane en concert à Caen avec The Voice Tour

Louane interprétera deux chansons en solo, des duos et collégiales ce vendredi 7 juin au Zénith de Caen.