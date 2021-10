L’interprète du célébrissime « Je veux » nous offre un album haut en couleurs, fidèle à son registre "chanson française" teinté de pop, jazz et de folk, et dont le premier extrait « On ira » s’est classé dès sa sortie dans le Top10.

Chrystopher Barolin a rencontré Zaz, actuellement en tournée dans toute l'Europe.

Dans ce 2e album, Zaz s’est d’avantage investie que dans le premier.



Zaz présente Recto Verso - INTERVIEW Impossible de lire le son.

Après un premier succès, Zaz n’appréhende pas du tout son retour.



Zaz présente Recto Verso - INTERVIEW Impossible de lire le son.

Sur les réseaux sociaux, Zaz fait l’objet de beaucoup d’attaques, elle n’est pas touchée.



Zaz présente Recto Verso - INTERVIEW Impossible de lire le son.

Zaz reverse les bénéfices de son merchandising à l’association Colibri, elle nous parle de cette association.