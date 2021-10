L'aéroclub Jean-Piquenot passe à la vitesse supérieure

L'aéroclub Jean-Piquenot, situé sur la base Maupertus près de Cherbourg, veut passer à la vitesse supérieure. Fort d'une centaine d'adhérents, le club va acquérir un nouvel avion avant la fin de l'année et compte renouveler sa flotte en cinq ans. Une initiative qui permettrait de baisser les prix et donc d'attirer de nouveaux passionnés. En parallèle, le club lance l'opération « Apprends à piloter ». Du simple baptême de l'air au vol découverte, le public va pouvoir appréhender pleinement les joies du vol. Plus d'infos sur le www.ac-cherbourg.com

Bonus AUDIO 1 / De nouveau matériel pour baisser les coûts et donc attirer de nouveau xadhérents, c'est la logique que défend Nicolas Dejean, le président de l'aéroclub cherbourgeois.

Bonus AUDIO 2 / Se lancer dans l'apprentissage du pilotage, ça vaut vraiment le coup comme nous l'explique ce passionné. Écoutez le témoignage de Jérémy Pruvot.