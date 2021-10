Rouen va jouer les pirates pour la nouvelle Armada

place des Carmes, rue Jeanne d'Arc, place du Vieux-Marché, face à la gare, ou encore place Saint-Sever. Là, les promeneurs trouveront de la documentation ainsi que des cadeaux. Des cartes aux trésors seront données aux aventuriers en herbe... Les visiteurs pourront ainsi marcher sur les traces de pirates célèbres comme Laurens de Graaf, Stenka Razine, Anna Bonnie ou encore Barbe Noire. Ils pourront les retrouver grâce à une carte aux trésors à retrouver dans une cabane pirate, un voyage en petit train. Ils pourront aussi se mettre dans la peau d'un pirate le temps d'une photo.

L'île de Robinson Crusoé

Durant dix jours, chaque quartier revêtira les couleurs d'un pays. Le Brésil, le Mexique, la Russie, la France ou encore l'Angleterre s'installeront à Rouen le temps de la fête. Les boutiques ne seront pas les seules à se parer, les commerçants, eux aussi, revêtiront les couleurs et les costumes des pirates nationaux.

L'Espace du Palais accueillera un château pirate, qu'animera l'association Ludens, avec des jeux et différentes installations. Un peu plus loin, devant le parvis du Théâtre des Arts, une coque renversée de bateau est venue s'échouer. C'est l'île de Robinson Crusoé. A l'intérieur : une exposition établissant des liens entre le métier de marin et celui de technicien. A la terrasse qui sera installée à deux pas de là, un bar sera installé.

Les animations vont se prolonger sur les quais. Le Hangar H2O va se transformer en "bulle d'eau". En plus de rafraîchissement, on y trouvera une animation valorisant la Haute-Normandie.