Il tue son voisin au couteau

Un différend éclate à Cambremer et va se conclure par l'irréparable. Il oppose Bertrand Massart, pompier volontaire, à Didier Aubry, un homme âgé de 36 ans. Bertrand Massart a 44 ans et élève ses deux derniers enfants, pendant que sa nouvelle compagne, Bernadette est conductrice de bus et vend des DVD sur le marché. Le père de famille est bien intégré dans l'équipe de pompiers de Cambremer au sein de la laquelle il travaille, mais tout le monde connaît son penchant pour la dive bouteille.



Voisinage difficile

Didier Aubry, lui, est connu des services de police et a déjà été emprisonné. Il tient particulièrement à ce que ses enfants soient “bien élevés”. Leurs mères, Stéphanie y veille depuis 15 ans. Tous deux sont consommateurs occasionnels de résine de Cannabis. De son côté, Bertrand possède quatre plants de cannabis. Il fume aussi. “Pour se calmer” .

La mésentente débute le jour où Didier Aubry loue un garage, juste en face de la maison de Bertrand Massart, prenant ce dernier de vitesse. Bertrand voulait y abriter sa “Dauphine” de collection. Depuis ce jour, les deux hommes ont pris l'habitude de s'invectiver assez régulièrement. Petit à petit, Bernadette, compagne de Bertrand Massart empiète sur l'accès au garage, et refuse de déplacer sa voiture pour que son voisin y rentre la sienne. C'est ainsi que le 23 juin 2008, Bertrand, très alcoolisé ce jour-là, repère Didier devant sa maison. Croyant à une provocation, il rentre chez lui, prend un couteau de boucherie, (lame de 14 cm), le cache dans son dos, ressort et, sans prévenir, lui assène un coup de couteau. Ce dernier, sobre, décède très rapidement. Malgré l'enquête approfondie, aucun autre mobile que ce litige de voisinage n'est apparu. Bertrand Massart a finalement été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assise du Calvados.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire