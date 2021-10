A Caen, c'est la grande folie de l’or !

C’est un vrai phénomène. Les deux agences de Caen Achat Or et les succursales de Gold.fr et d’Investor Trador ont en commun d’avoir ouvert dans le centre-ville de la capitale bas-normande ces quatorze derniers mois. Peu de secteurs d’activité jouissent d’un tel dynamisme en ces temps de crise. Et pourtant, le cours de l’or a perdu 17% de sa valeur depuis le 1er janvier.



La gêne ou le plaisir

“Le cours reste cependant très intéressant pour n’importe quel particulier souhaitant en vendre”, argumente le directeur de l’agence Gold.fr. Le prix au kilo, autour de 34 500 € ces jours-ci, a augmenté de 350 % depuis mai 2003 ! A Caen comme partout, l’offre et la demande demeurent au rendez-vous.

“Nous avons deux principaux types de clients”, indique-t-on chez Investor Trador. “Ceux qui sont en difficulté financière et ceux qui veulent récupérer de l’argent pour se faire plaisir ou faire plaisir à des proches”. Depuis plusieurs années, les comportements ont évolué, comme si on avait moins de scrupules à vendre un bijou démodé, hérité d’un parent ou resté depuis des années au fond d’un tiroir.

A chaque fois, le protocole est le même. L’identité du vendeur est enregistrée, les produits achetés sont répertoriés dans un livre de police et consultables par les agents de l’ordre.

Les professionnels confient avoir leurs astuces pour reconnaître les produits volés. “Dès que je doute, je n’achète pas”, assure la salariée d’Investor Trador. Au cours de la transaction, chacun emploie plus ou moins la même technique. La pierre de touche et quelques tests à l’aide d’acides permettent de s’assurer de l’authenticité du produit. “Dans 80% des cas, l’œil et le toucher suffisent”, estime pour sa part le directeur de Caen Achat Or.



Transformé en lingots

Le prix d’achat du précieux métal est réévalué chaque jour en fonction de l’évolution des cours. Il est donc conseillé aux particuliers de faire estimer leurs objets par plusieurs professionnels avant de les céder. La loi exige depuis le 1er septembre 2011 que l’acheteur règle par chèque ou virement bancaire, en aucun cas, en espèces.

L’acheteur négocie l’or acquis au meilleur prix auprès des fonderies. Le métal, une fois transformé, est revendu à l’industrie de la bijouterie, plus rarement au secteur de l’informatique. Cette concurrence des boutiques acheteuses d’or n’est pas sans impacter l’activité des numismates installés depuis longtemps sur la place de Caen. Eux aussi achètent et vendent le précieux métal. “Avec la crise, certains ont vite compris qu’il y avait de l’argent à se faire”, souligne Barbara Roméro, numismate rue de Bernières depuis 1997. Elle a vu son chiffre d’affaires “métaux précieux” baisser de 43% l’an dernier. “Ces nouveaux marchands font fondre tout un pan de l’histoire du bijou”, constate l’experte Blandine Cambazard, qui rachète également un peu d’or, rue Olifant. “Mais ils fermeront à moyen terme car leur fond de commerce ne repose que sur une activité”. La fin de l’eldorado ?



Repères

Cours. Après douze ans de hausse, le cours de l’or baisse depuis novembre. Au 23 mai, un kilo d’or valait 34 590 €. 35 tonnes de bijoux sont recyclées par an en France.

Echange. Hormis les agences spécialisées et les numismates, l’or peut également être acheté en supermarché, dans les bijouteries ou chez des antiquaires.

Commerces. Caen Achat Or, rue de Falaise et rue du Vaugueux, Investor Trador, rue de l’Oratoire, Gold.fr, rue St-Jean, les numismates et le Bureau de change JMC.

Taxe. La vente de métaux précieux est soumise à une taxe forfaitaire égale à 7,5 % du prix de cession. L’acheteur d’or est censé payé cette taxe.