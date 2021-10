Hébergement insolite dans le domaine de la Cour au Grip, dans le pays d'Auge!

Pour changer, pour passer un moment romantique original, venez au domaine de la Cour au Grip!

Vous pourrez profiter à 2 du réaménagement d'un ancien tonneau à cidre d'une capacité de 10 000L

Dans le domaine de la cour au Grip, il existe aussi des chambres et gïtes plus "conventionels" , et des animations de cuisine à découvrir avec de nombreux ateliers week-ends.

Pour les renseignements et réservations, RDV sur le blog du domaine ou appelez au 02 31 63 85 85 ou enocre écrivez à paulette.esnard@wanadoo.fr