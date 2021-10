Malherbe dévoile son nouveau maillot

La nouvelle version du maillot se distigue avant tout par le logo du centenaire porté à hauteur du coeur. Il a été purifié et porte la date 1913 en référence à l'année de création du SMC. Les traditionnelles lignes rouges et bleues ont été conservées. Elles ont été purifiées, comme pour mieux renvoyer à un passé pas si lointain. Le col rond et rouge renvoie aux bouts des manches qui sont de la même couleur. Le dos est intégralement bleu.

Porté ce vendredi 24 mai contre Ajaccio lors de la dernière journée de la saison, il le sera également lors du prochain exercice.