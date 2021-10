Elle escroque une banque d'Argentan

Avec ses enfants et petits-enfants, elle a émis 84 chèques parfois falsifiés, au préjudice de 40 commerces à Argentan, Alençon, Flers, Caen et Falaise, pour un préjudice total avoisinant 22.000 euros.

Les 6 mis en cause, dont 5 faisaient l'objet de garde à vue, ont reconnu les faits commis entre le 22 novembre et le 14 décembre 2012. Ils comparaîtront le 18 juin prochain en audience correctionnelle au TGI d'Argentan sous les chefs d'escroquerie, falsifications de moyens de paiement, et usage de chèques falsifiés.