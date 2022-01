Argentan. Démarchage commercial abusif en Normandie : certains clients ont tout perdu 

Ils sont accusés de démarchage abusif, entre 2009 et 2013, dans l'Orne et dans le Calvados, chez des clients âgés ou vulnérables, et souvent déjà endettés. Depuis lundi 30 janvier 2017, le tribunal correctionnel d'Argentan (Orne) examine les 27 plaintes déposées envers sept commerciaux de l'ex société Huis-Clos d'Argentan. Cette affaire n'est pas sans rappeler une affaire identique, déjà jugée à Argentan...

Des clients abusés?

La technique est toujours la même: vendre, endetter le client, puis lui proposer un regroupement de ses crédits (ce qui baisse les mensualités mais en allonge la durée) en y ajoutant en plus: un "budget supplémentaire travaux", pour à nouveau vendre autre chose…

C'est ce qui est arrivé à Jean-Claude Lebon, l'un des plaignants:

Jean-Claude Lebon, plaignant dans le procès Huis-Clos Argentan

Certains autres clients ont tout perdu, sont devenus insolvables, fichés à la Banque de France. L'audience est prévue pour s'achever mercredi 1er février 2017 au soir.