Sale temps pour les maraîchers dans la région. La météo fait grise mine ! Après la neige, place à la pluie, et à des températures froides avec des valeurs de saison inférieures jusqu'à 10°C. Une fraîcheur qui freine la pousse des légumes.

Les producteurs dans la Manche et du Calvados, s'en remettent au ciel, pour une amélioration et surtout une remontée du mercure. L'impact se fait surtout sentir sur le Val de Saire et la côte Ouest de la Manche. Le secteur du Mont-Saint-Michel a été moins touché par ces mauvaises conditions climatiques.

Ecoutez Philippe Jean, Président du groupement des producteurs de légumes de la Manche.

Météo normande : les maraîchers font grise mine ! Impossible de lire le son.

Les maraîchers sont interrompus dans la plantation des poireaux par exemple, en raison d'une pénurie de plants. Philippe Jean :

Météo normande : les maraîchers font grise mine ! Impossible de lire le son.

Et les prévisions météo à court terme ne permettent pas d'envisager une reprise de la pousse des légumes.