Association : Pour ne pas perdre la vue

Elle visait à regrouper les malades atteints de rétinite pigmentaire pour leur expliquer les causes de leur maladie, les soutenir dans leur handicap, et lancer la recherche en ophtalmologie qui n'existait pas en France. L'association s'appelait Retinitis Pigmentosa. Jean Claude Letellier, lui même malade, aujourd'hui correspondant local, a participé à sa création. C'est quinze ans après qu'elle a pris le nom de Retina, au moment où elle créait un laboratoire de recherche, le CERTO (centre de recherches thérapeutiques en ophtalmologie). Ce laboratoire est installé à l'hopital Necker, à Paris. Il regroupe 22 chercheurs. D'autres laboratoires en France sont en partie financés par Retina. “La recherche, c'est quelque chose de fondamental pour l'association. Mon rôle de correspondant est de réunir les gens, d'organiser des colloques et des rencontres mais aussi de trouver des fonds. Je monte ainsi des manifestations à but lucratif. Par exemple, “1000 coeurs pour un regard”, où l'on incite les chorales de France à chanter pour nous. Cette année, j'ai réussi à organiser quatre concerts dans le Calvados”, souligne Jean-Claude Letellier.

Tél. 0 810 30 20 50.