Le stade Maurice Ragot se transforme en golf park géant. L'occasion pour la Ville de vanter les bienfaits du sport pour la santé. Tout le monde pourra s'essayer à ce sport.

Les vendredi 1er et samedi 2 juin, le golf park sera gratuit et ouvert à tous, de 14h à 19h30 le samedi et de 14h à 18h le dimanche. Les débutants pourront recevoir des conseils de professionnels venus du golf de Léry-Poses.