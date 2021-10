Les artistes bas-normands s'exposent

Le pinceau et la main comme prolongements de l'esprit permettent aux artistes d'exprimer leurs ressentis. Par leurs toiles et leurs sculptures, ils provoquent des émotions, font s'entrechoquer les couleurs et génèrent du rêve dans l'esprit des connaisseurs comme des amateurs. L'artiste n'est autre qu'un faiseur de sensations !



60 artistes exposés

Du samedi 27 mars au dimanche 11 avril, la salle du Scriptorium, située au rez-de-chaussée de la mairie de Caen, se transforme en salle d'exposition pour accueillir le 83ème salon des artistes bas-normands. 60 artistes peintres, sculpteurs et plasticiens exposeront leurs œuvres autour de deux invités d'honneur. Pour cette nouvelle édition, il s'agit du sculpteur CEDRE qui, depuis 2004, reproduit l'esclavage, la cruauté et le mal exercés par l'homme sur les hommes en façonnant de grandes figures humaines au marteau sur des bidons de peinture vides, et de l'artiste peintre Isabelle Pogneau dont les toiles mettent en scène des personnages monstrueux et attachants (voir photo ci-contre). Cette exposition est à voir à l'Hôtel de Ville de Caen, Esplanade Jean-Marie Louvel. Entrée libre.



