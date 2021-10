Accueilli dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, il rend cette année hommage à l’artiste-plasticien Jacques Deshaies.

Pratique. C’est à l’Hôtel de Ville, du 3 au 18 décembre. Ouvert tous les jours entre 10h et 17h du lundi au vendredi et de 10h à 12h45 et de 14h15 à 17h30 le week-end. Infos sur www.artistesindependantsbassenormandie.com