L'Amérique mise à l'honneur à la mairie de Caen

En partenariat avec l’ISAA (Institut supérieurs des Arts appliqués) de Rennes et le Consulat des États-Unis. Créée en février 2010, lors du “Black History Month”, le festival des cultures Noires aux USA, cette exposition regroupe le travail typographiques des étudiants de l’ISAA sous forme d’affiches qui illustrent et célèbrent les discours de trois grandes personnalités américaines : Martin Luther King Junior, Abraham Lincoln et Barack Obama.

Pratique. C’est à l’Hôtel de Ville, salle du Scriptorium, jusqu’au 24 novembre. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, et le weekend de 9h30 à 17h30. Infos : www.caen.fr et au 02 31 30 45 55.