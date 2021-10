Les Foulées de Bayeux, ce dimanche !

Plus de 2000 athlètes sont attendus sur les douze épreuves programmées. Le semi-marathon et le 10 km 'Le Bessin Libre”, qualificatifs pour les championnats de France, seront les moments phares de la journée. À noter que les Foulées inaugurent cette année un semi-marathon par relais de trois coureurs.



Bonus audio avec Arnaud Tanquel, adjoint au maire en charge de la jeunesse et des sports :



1 : Les conditions d'inscriptions

2 : Les nouveautés de l'édition 2010









