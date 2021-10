14h30 : François Hollande est arrivé à Caen

François Hollande est arrivé à bord d'une voiture en ce début d'après-midi, à 14h30.

Le président de la République doit d'abord visiter, vers 15h, des logements sociaux du quartier de la Folie-Couvrechef qui font l'objet d'un programme de réhabilitation et de rénovation thermique.

Une heure et demi plus tard, François Hollande se rend à la caserne Martin, rue Daniel Huet. Il visitera le site, propriété de l'Etat et inoccupé depuis le départ des gendarmes vers une nouvelle caserne, avenue du 43eme Régiment Artillerie. Un programme de réhabilitation y prévoit la création de 157 logements.

Enfin, le chef de l'Etat est attendu à l'Hôtel de Ville, vers 17h, afin de signer le protocole de la cession foncière de la caserne Martin à la Ville.

François Hollande devrait être accompagné de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, et du Normand Bernard Cazeneuve, ministre délégué au Budget.

Parallèlement à cette visite présidentielle (la deuxième à Caen depuis l'élection de François Hollande), une délégation des associations lesbiennes, gays, bi et trans normandes sera reçu à 14h par un conseiller spécial du président à la Préfecture.

Une heure plus tard, c'est l'association pour le maintien du collège Lemière qui sera reçu sur place. Enfin, à 16h30, la Manif pour tous a obtenu audience en Préfecture. Louis Ronssin, responsable départemental, Patricia Nodet, responsable régionale et Sophie de Gibbon, maire de Canteloup, rencontreront Michel Yahiel, conseiller social.