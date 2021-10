L'ARS décide le maintien et l'agrandissement du Home Moulinois

Le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé le maintien de la maison de retraite le Home Moulinois, menacé de fermeture à Moulins-la-Marche. Un maintien qui s'accompagne de l'engagement de travaux de sécurité dans les plus brefs délais, ainsi que de l'augmentation de sa capacité d'accueil. Elle passera à 32 lits.

Cette décision est issue de l'expertise de la contre-proposition émise par la CGT et d'une concertation avec le préfet et le président du Conseil général. Cette nouvelle s'accompagne d'un soutien financier de l'Agence régionale de santé et du Conseil général.