Basket/N1F : Ifs fait le pari de la jeunesse

Vincent Dumestre, arrivé tout droit de ses Hautes-Pyrénées natales, prendra 25 ans le 15 août. "Tout le monde va dire que je suis très jeune, mais je n'ai pas commencé à coacher hier, précise l'intéressé. Cela fait huit ans que je me construis comme entraîneur. L'âge est un faux problème. Il va falloir que les joueuses adhèrent, et les joueuses adhèreront si je suis capable de leur délivrer un message avec de la compétence au point de vue basket."

Ancien entraîneur du centre de formation de Tarbes, sans club la saison dernière faute d'avoir été conservé par la structure professionnelle, Vincent Dumestre s'apprête à connaître sa première expérience en Nationale 1. Il a été nommé lundi 6 mai et a débuté ses fonctions dans la foulée. "J'ai commencé à visionner les vidéos et à me faire une idée sur les joueuses pendant toute la journée du mardi. J'ai contacté les joueuses le lendemain."

Du pain sur la planche

Vincent Dumestre a du pain sur la planche puisque toutes les joueuses ifoises ont manifesté un désir d'ailleurs, même si seule Mélanie Venier a officialisé son départ. "Il y a une grosse problématique de reconstruction d'effectif pour la saison prochaine, c'est évident, reconnaît le nouveau boss ifois. L'objectif est de passer d'un effectif de sept joueuses à un effectif de neuf joueuses." Ifs espérait bâtir une équipe à consonance régionale mais a essuyé plusieurs refus en ce sens.

"On va d'abord essayer de recruter des joueuses qui nous permettront de tenir la route en Nationale 1, puisque l'objectif est de pérenniser le club à ce niveau-là. Quand je vois l'effectif actuel, les joueuses amenées à rester sont plutôt celles de la région. Je veux les garder car le projet à long terme se basera sur les Normandes. À côté de ça, il faudra des cadres. Peut-être y aura-t-il des Normandes parmi elles, mais peut-être y aura-t-il aussi des joueuses de l'extérieur. On n'a pas exigé formellement quelque chose à ce niveau-là, mais il est clair que l'objectif est d'avoir de maximum de joueuses plus ou moins locales."