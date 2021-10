Notre film coup de coeur de la semaine : Hôtel Normandy

Elle est belle, brillante et élégante, mais seule, car inconsolable depuis la mort accidentelle de son mari, le grand amour de sa vie. Dans la banque où Alice travaille, ses deux meilleures amies font tout pour lui trouver un homme. Jusqu’à lui offrir un week-end de luxe à Deauville, à l’hôtel Normandy, tout en soudoyant un client en difficulté, afin qu’il la séduise. Pour cela, elles l’ont informé de ses goûts, en particulier en art contemporain et en littérature. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu…

Au début, on craint le pire avec cette petite comédie, tant les gags sont faciles et prévisibles, et le film semblable à bien des comédies françaises ratées. Mais, peu à peu, le charme opère, en particulier celui d’Helena Noguerra - elle tient là son premier grand rôle au cinéma -, ainsi que son talent pour la comédie, on se laisse prendre par cette histoire assez conventionnelle, mais pleine de charme et de drôlerie.

Ary Abittan, lourd, vulgaire et “beauf” à souhait, est hilarant, tandis qu’Éric Elmosnino est impeccable, comme toujours. Et puis le cadre de Deauville et de son plus beau palace est très glamour et offre au spectateur (pas trop difficile) une bien jolie balade. Sans être un grand film, cette comédie romantique offre un agréable moment de détente qui, en plus, évite la vulgarité, ce qui devient rare dans les comédies

Comédie française. De Charles Nemes, avec Helena Noguerra (Alice Lecorre), Éric Elmosnino (Jacques Delboise), Ary Abittan (Yvan Carlotti), Frédérique Bel (Isabelle de Casteljane), Anne Girouard (Pénélope Choisy), Annelise Hesme (Hélène), Amoce Bellaïde (Sonia), Jean-François Lamour (Benoît Giraud), Ben (David Carlotti) (1 h 37)