Le Pays du camembert fête sa star !

Pour cette 5ème édition du festival, le Pays du camembert célèbre la vache, et ce, dans tous ses états. De l'animal adoré des enfants (et des plus grands), en passant par les produits laitiers et la viande, cet emblématique ruminant n'aura plus de secret pour vous.

Comme chaque année, vous aurez trois jours pour sillonner le Pays et le découvrir sous toutes ses coutures : visites de lieux habituellement cachés, visite de haras, de ferme, tarifs réduits dans les musées et jardins, animations diverses et variées (démonstration de chien de berger, distillation et dégustation, …)

Nouveauté 2013 : Marché de producteurs, 25 exposants, mini ferme, repas le midi avec les produits locaux.

Ecoutez, Karin Baddely, l'organisatrice.