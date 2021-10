Au tribunal : téléchargements illégaux, le pirate devra régler 8 000 euros

Le paiement des utilisateurs se fait par le biais du service "paypal". La plateforme est repérée par l'Awssociation de lutte contre la piraterie audiovisuelle. Le signalement transite par la police dont les spécialistes arrivent à "remonter jusqu'à un habitant de Caen, âgé de 36 ans". La plateforme, qui compte quatre administrateurs, a reçu 25 600 € de dons, ou d'abonnement des internautes amateurs de films, dont 17 000 € sur le compte de "Darkness".

Prévenu de téléchargement et de diffusion non autorisée de programmes ou vidéogrammes, ce dernier est absent à l'audience correctionnelle du jeudi 2 mai. En audition, il a nié tout bénéfice, prétendant que tout l'argent perçu servait à payer la société de Roubaix, qui hébergeait le site.



Le prévenu a malgré tout été condamné à six mois de prison avec sursis et à 8 000 € d'amende. Le site a été fermé et tous les téléchargements confisqués.

L'évaluation du préjudice sera connue le 10 octobre prochain.