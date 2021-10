Gros dispositif de sécurité pour le retour du Terrible

Le Terrible est de retour à Cherbourg. On attend le sous-marin nucléaire lanceur d'engin ce mercredi 17 mars dans la soirée ou jeudi 18 mars au matin pour effectuer un dernier entretien aux ateliers DCNS. La préfecture maritime a d'ailleurs émis un arrêté interdisant la circulation, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives et les mises à l'eau d'embarcations dans les rades et approches du port. Un arrêté qui est valable uniquement au cours des mouvements du Terrible. Le point complet en AUDIO.

Bonus AUDIO 1 / La venue du Terrible ne devrait toutefois pas trop déranger les usagers du port. Christelle Haar, Lieutenant de vaisseau, chargé de la communication de la préfecture maritime.

Bonus AUDIO 2 / Pour le passage du Terrible, la sécurité doit être optimale. Christelle Haar, Lieutenant de vaisseau, chargé de la communication de la préfecture maritime.

Bonus PDF / L'arrêté de la préfecture maritme détaillant les diverses interdictions pendant le passage du Terrible à Cherbourg.