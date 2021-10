Foot féminin : la Basse-Normandie brille en Coupe Nationale

Les joueuses de Mylène Pannier, Cadre technique régionale, ont remporté trois de leurs quatre matchs du 28 avril au 1er mai. Après une mise en jambe plutôt tranquille contre La Réunion (6-0), elles ont fait parler la poudre face à la Lorraine (4-2) et l'équipe B de Rhône-Alpes (4-2). Les Bas-Normandes ont néanmoins dû s'avouer vaincues face à l'équipe première de Rhône-Alpes, après avoir pourtant mené 2-0 (2-4). Elles terminent deuxième d'une poule de douze équipes et disputeront donc le carré final à Châteauroux les 15 et 16 juin.

Ambitions nourries

"C'est la première année où je pensais vraiment qu'il y avait un coup à jouer, expose Mylène Pannier. Le staff était conscient du potentiel de l'équipe après les matchs de préparation. Les filles ont exploité au maximum leur potentiel grâce à une grosse rigueur tactique et à une forte solidarité. Nous avons aussi dans nos rangs quelques individualités très prometteuses capables de faire basculer une rencontre, comme Nahida Toufiqui (Maladrerie OS) et Ella Palis (Verson)."

La Basse-Normandie prépare sa demi-finale contre l'Alsace, vainqueur de l'autre poule, avec ambition. "Bien sûr que nous voulons gagner le titre, affirme Mylène Pannier. Nous n'irons pas là-bas juste pour participer !" Le retour espéré de Léa Gauvain (AG Caen) constituera un renfort intéressant.