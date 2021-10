Gérard Morin, le joyeux conducteur du train touristique de Caen

Voilà plus d'un mois que l'activité a repris pour Daniel Morin, qui a repris le volant de son petit train touristique après ces longs mois d'hiver. "Je n'ai pas chômé, précise-t-il pourtant : j'en ai profité pour nettoyer le train, le repeindre... Ca prend du temps !" Pour lui comme pour de nombreux commerçants présents sur son parcours, le petit train bariolé annonce l'arrivée du printemps.

"Des bonheurs simples"

"Ca met forcément de bonne humeur ! Le train est ancré dans la mémoire collective : les enfants me saluent en passant, je fais résonner ma cloche en retour, et je rencontre des tas de gens... J'oublie vite le côté rébarbatif du métier et me concentre sur ces bonheurs simples."

D'autant que Gérard Morin n'a pas toujours été conducteur de petit train. Après trente ans passés dans la restauration, c'est dans les Landes qu'il a débuté cette activité. Mais devait aussi travailler à l'usine pour subvenir à ses besoins. "C'était un peu métro-boulot-dodo. Alors maintenant, la vie est belle et je ne changerais pour rien au monde !"

Les hauts-lieux de Caen, le quinquagénaire les connaît par cœur. Comme le commentaire enregistré qu'il diffuse aux touristes et récite parfois machinalement, tout en pointant du doigt l'endroit où ils doivent regarder. En plein été, il les entend parfois sept fois par jour ! "Je n'y fais plus attention. Je pense à mes projets." Et de s'imaginer plusieurs mois par an aux Philippines, pays d'origine de sa femme.