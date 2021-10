Rencontre avec Jean-Marie Mallet

Quel est votre parcours ?

“J'ai étudié les percussions et la danse africaines avec Doudou N'Diaye Rose à Dakar au Sénégal et avec Mamady Keîta à Conakry en Guinée. Après avoir été intervenant à la Cité de la Musique de Paris, j'ai créé la Compagnie Awama en 2003”.

Pourquoi avoir crée votre compagnie ?

“L'association favorise la rencontre entre les peuples et les cultures dans les domaines des arts et du spectacle. Les travaux de la compagnie sont basés sur une connaissance précise des traditions africaines. Toutes les actions menées favorisent le lien social et culturel avec les habitants, le public et les professionnels”.

Quelles sont vos relations avec les acteurs de la vie caennaise ?

“La Compagnie Awama est à l'initiative d'une mise en réseau de partenaires sociaux, associatifs et culturels de l'agglomération caennaise pour célébrer le Cinquantenaire de l'Indépendance des Pays Africains Francophones. Ainsi, nous participons à une dynamique culturelle régionale. Un tel événement permet de resserrer les liens”.

Contact : 02 31 85 49 76.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire