Notre-Dame de Bonsecours s'illumine avec un spectacle

Symbole de la commune, la basilique Bonsecours est inscrite depuis 1977 à l'inventaire des monuments historiques. C'est pour faire découvrir ce lieu et ses vitraux que Sylvie Gravet, bénévole, a décidé de créer un spectacle mêlant images, sons et lumières. "Lumière sur les vitraux" retrace l'Histoire de la basilique depuis sa création en 1840.

Demain, samedi 4 mai, ce travail de longue haleine (plus d'un an de recherches) sera proposé au public. Les spectateurs seront guidés par deux acteurs amateurs pour découvrir les trois parties du spectacle : la Basilique, les vitraux (et leur fabrication) et le lieu de pèlerinage. Enfin, les vestiges de l'après-guerre seront présentés au public lors d'une représentation musicale avec Stéphane Poupardin à l'orgue et Stéphanie Fortin, soliste.

Pratique. "Lumière sur les vitraux" Basilique Notre-Dame, Samedi 4 mai 20h30. Le spectacle durera environ 1h15. Les bénéfices seront investis dans l'accueil des touristes et des pélerins à la Basilique. Pour plus de renseignements : 02 35 80 19 57