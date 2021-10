Malherbe veut remplir son stade contre Nantes et Ajaccio

Il s'agit des matchs Caen-Nantes (36e journée) et Caen-Ajaccio (38e journée). A l'heure actuelle, avec deux points de retard sur le troisième, les Caennais peuvent encore croire en leurs chances de monter en Ligue 1. Des tarifs avantageux sont proposés au grand public pour remplir le stade.

> Pour les abonnés, en cadeau à des amis : le pack deux matchs Caen/Nantes + Caen/Ajaccio pour seulement 5€ quelle que soit la tribune. Limité à deux packs.

> Pour les non abonnés : le pack deux matchs Caen/Nantes + Caen/Ajaccio pour seulement 10€ quelle que soit la tribune !

Pour acheter ces packs, rendez-vous aux guichets et à la boutique du Stade Michel d'Ornano : lundi 6, mardi 7 et vendredi 10 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h, samedi 11 mai de 10h à 18h, et lundi 13 mai à partir de 10h. Et dans les 6 points de vente du Stade Malherbe : du lundi 6 mai 10h au lundi 13 mai 16h30 (pas de vente sur les réseaux France Billet et Ticketnet).