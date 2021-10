Faites vos macarons : c'est fondant

Macarons aux amandes



Pour 50 macarons

Préparation : 1 h 15



3 blancs d'œufs

250 g de sucre

175 g d'amandes douces non mondées

30 g d'amandes amères non mondées

1 pincée de sel

Beurre pour la tôle



Plonger les amandes douces et les amandes amères dans de l'eau bouillante quelques minutes et ôter la peau.

Les moudre le plus finement possible à l'aide du mixeur.

Préchauffer le four à 150°C. Beurrer la tôle.

Battre les blancs d'œufs avec le sel en neige très ferme et verser le sucre en pluie.

Ajouter délicatement les amandes moulues aux blancs en neige.

A l'aide d'une cuillère à café, former les macarons et les déposer sur la tôle.

Cuire les macarons 20 à 30 minutes à four doux jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

Notre conseil

Il est possible de remplacer les amandes amères par la même quantité d'amandes douce et d'ajouter quelques gouttes d'extrait d'amandes amères.

Ces macarons accompagnent très bien le café.

Ils entrent également dans la préparation de certains desserts.



