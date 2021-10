Deux nouveaux foyers début 2011

Plus de confort

Ces établissements, qui existaient à des adresses différentes, ne répondaient plus aux normes de sécurité, ni aux besoins des centaines de femmes accueillies chaque année. “Dans nos foyers d'hébergement, jusqu'à présent, plusieurs personnes qui n'étaient pas de la même entité familiale devaient souvent cohabiter. Avec ces nouveaux projets, toute femme qui sera reçue par l'association aura la garantie de pouvoir bénéficier, si elle est seule, d'une chambre individuelle et, si elle arrive avec ses enfants, du nombre de chambre dont elle a besoin pour elle et ses enfants, et cela avec une disposition des chambres telle que l'unité familiale sera bien recentrée sur elle-même.”, explique Serge Folliot, directeur de l'association Itinéraires. Grâce à ces nouvelles structures, 100 places d'hébergement, et non plus 94, vont être disponibles. Les deux foyers devraient ouvrir leurs portes début 2011.



