Triathlon : tous à Caen dimanche 12 mai

Pas moins de 120 personnes se sont déjà inscrites aux trois épreuves, ouvertes à tous.

La plus éprouvante, destinée aux initiés, demeure le "M", avec 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 5 km à pied. Pour ceux qui souhaitent prendre du plaisir sur un parcours plus court, le staff a concocté le "S" : 500 m de nage, 22 km de vélo et 6 km de course.

Pour la première fois, une épreuve dédiée aux entreprises est également mise en place. "Les salariés d’une même boîte se passent le relais entre trois disciplines", expose Thierry Julia, vice-président du Caen Triathlon. "Ce sera une superbe journée, Caen se prêtant si bien au triathlon avec sa prairie et l’Orne juste à côté."

Pratique. Inscriptions sur sites.google.com/site/caentri ou sur place dès 9h le 12 mai, cours Koenig, Caen.