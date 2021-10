Football/National : un FC Rouen impérial

Les Diables rouges, toujours pas mathématiquement assurés de se maintenir en National, recevaient Luzenac, 15e, avec la ferme intention d'engranger trois précieux points. Et le FC Rouen a réussi à merveille, sur la pelouse du Stade Diochon, vainqueur 4 à 0 grâce à des buts de Burel (29e), Fontaine (48e), Dugimont (71e) et Vincent (79e). Dixième à 45 points, le FC Rouen a désormais besoin d'une dernière victoire pour assurer son avenir en National. Il lui reste encore six matchs à disputer, dont deux en retard.

De son côté, l'US Quevilly, lanterne rouge, s'est incliné vendredi soir sur le terrain du Red Star (2-1).