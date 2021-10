Miss France, de retour à Caen

"J'ai connu sa grand-mère" , confiait un admirateur en attente d'une dédicace. "J'ai séché les cours pour la voir, elle est magnifique" , a laissé échappé un jeune Caennais après s'être fait photographier avec Malika Ménard. Cette dernière était accompagnée de Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France. Toutes deux se sont prêtées, pendant une heure et demi, au jeu des dédicaces. Avant cela, les deux femmes s'étaient retrouvées au bureau de Poste Detolle pour signer une convention de partenariat entre le Comité Miss France, La Poste et la Ville. "Dans ce cadre, 10 000 enveloppes ont été éditées et sont dorénavant en vente dans tous les principaux bureaux de Poste de Basse-Normandie" , a indiqué La Poste. Le lot de dix enveloppes est en vente au prix de 8,60 euros.



