Miss France et Geneviève de Fontenay à Caen ce jeudi

Malika Ménard, Miss France 2010, et Geneviève de Fontenay, qui vient de démissionner d'Endemol, sont à Caen ce jeudi 8 avril pour l'élection de Miss Calvados aux Galeries Lafayette entre 17h30 et 21h30. L'élection reposera sur quatre passages des candidates, dont trois présentant les collections printemps-été du magasin et un en maillot de bain une pièce. Inscriptions encore possibles auprès de Bernard Pichard, tél. 06 72 78 21 59 ou Isabelle Marais, tél. 02 31 39 31 09.



