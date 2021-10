La Journée nationale de la déportation ce dimanche, dans toutes les villes de Normadie et d'ailleurs ; d’ Alençon à Saint-Lô, de Bernay à Bayeux, de Caen à Cherbourg, des commémorations. Des dépôts de gerbe des recueillements des autorités de l’ Etat, civiles, patriotiques et religieuses. Une célébration en mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis pendant la seconde guerre mondiale notamment.

Une célébration religieuse s’est déroulée ce dimanche matin, dans la cathédrale de Bayeux, à la mémoire aussi, de Salomé Girard de Bayeux et de Marie-christine Bohin d’Alencon, victimes de l’attentat de Marrakech, il y a deux ans, le 28 avril 2011.