CAEN-DIJON (2-2) : bien plus que deux points de perdus pour Malherbe

Avec deux adversaires directs dans la course à la montée au tapis la veille au soir, après les défaites d’Angers à Nîmes (3-0) et de Guingamp à Istres (2-0), le destin a comme donné un petit coup de pouce aux Malherbistes. Restait à faire fructifier ces résultats favorables par une victoire à domicile contre Dijon qui devait impérativement s’imposer pour rester également au contact des équipes de tête.

Loin de jouer le match nul, les Bourguignons pressaient d’entrée de jeu les Caennais et Brice Jovial récupérait un ballon dans les pieds de Grégory Leca, avant de filer seul au but. Mais sa frappe trop croisée n’attrapait pas le cadre du but gardé par Damien Perquis (2e). Il était imité quelques minutes pus tard par Thomas Guerbert (10e). Sans plus de succès.



Doublé de Duhamel

Les hommes de Patrice Garande sortaient alors peu à peu de leur carapace. Une tête plongeante géniale de Laurent Agouazi eut le dont de réveiller d’Ornano. Mais la main gauche sur sa ligne de Baptise Reynet repoussa l’offensive (18e). Le match s’emballait et Dijon n’en restait pas moins dangereux. Sur un contre, Aurélien Montaroup était un peu court et Thomas Guerbert filait seul au but. Cette fois-ci, il fallait une superbe intervention de Damien Perquis pour préserver la cage caennaise inviolée (27e). Mais Malherbe répondait presque aussitôt. Fayçal Fajr servait Mathieu Duhamel dans la surface. L’ancien Messin croisait bien sa frappe, mais la main gauche de Baptiste Reynet sauvait une nouvelle fois le camp bourguignon (33e).



Malherbe attaquait encore lorsque Pape Abdou Paye remit bien involontairement le ballon du pied à son gardien. L’arbitre siffla alors un coup-franc à jouer dans la surface de réparation bourguignonne. Laurent Agouazi servit Fayçal Fajr, mais Baptiste Reynet bondit de sa cage pour sortir la frappe du meneur de jeu caennais (42e). Avant de rentrer aux vestiaires, les Rouge et Bleu poussèrent encore sur l’accélérateur. Jean Calvé mena le contre côté droit. Un crochet, deux crochets, avant de s’écrouler. Dans la confusion l’arbitre désigna le point de pénalty et expulsa Rémi Mulumba pour contestation. Plein de sang-froid, Mathieu Duhamel transforma la sentence (1-0, 45e+4).

Egalisation assassine

Dès le retour des vestiaires, Lenny Nangis sema le doute dans la défense adverse en se retrouvant seul devant Baptiste Reynet. Mais paradoxalement, bien qu’à 10 contre 11, les Bourquignons se créèrent les plus grosses occasions après la reprise, par Thomas Guerbert (49e, 54e). Le coup de moins bien de Laurent Agouazi dans l’entrejeu correspondit alors à une baisse de régime de l’ensemble de l’équipe caennaise. Ce qui devait arrivait, arriva. Sur un corner, les Dijonais égalisèrent par Zakaria Diallo (1-1, 64e).

Loin d’être abattus, les Caennais repartirent à l’attaque. Mathieu Duhamel loba alors parfaitement de la tête Baptiste Reynet, pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 64e). Dans les 20 dernières minutes, la partie devint plus décousue, les Caennais hésitant entre attaquer pour faire le break, et défendre. Sur une énième offensive, Koro Koné se jeta devant la cage pour égaliser (2-2, 88e). La messe était dite. Malherbe venait de perdre bien plus que deux points.



La feuille de match

CAEN-DIJON : 2-2 (1-0)

34e journée de Ligue 2 - Samedi 27 avril 2013



Buts : Duhamel (45e+4 et 66e) pour Caen, Diallo (64e) et Koné (88e) pour Dijon

Carton jaune : Varrault (19e), Mulumba (45e+3) pour Dijon

Carton rouge : Mulumba (45e+4) pour Dijon

Caen : Perquis - Calvé, Wagué, Leca, Pierre, Montaroup - Pierre, Agouazi, Guerreiro (Cuvillier, 60e), Fajr, Nangis (Kebano, 75e) - Duhamel (Nabab, 70e).

Dijon : Reynet - Diallo, Varrault, Berrenguer, Mulumba - Paye, Souprayen, Philippoteaux (Koné, 78e), Baradji (Mollet, 69e), Guerbert - Jovial (Tavares, 61e)