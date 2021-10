Ce week-end, la crème du skate à Rouen !

Tout vient à point à qui sait attendre. Pour des raisons de sécurité, le skate-park de Rouen n’a pas accueilli de compétitions depuis quatre ans. L’anomalie va être réparée dès ce week-end puisque l’enceinte située à proximité du 106 va être le théâtre d’un affrontement entre les meilleurs skateurs hexagonaux.

Un favori rouennais

A l’occasion de la quatrième des huit étapes des championnats de France de skateboard, ils seront entre cinquante et cent hommes et femmes à se défier à coups de flips, slides et autres figures imposées. Le Rouennais Adrien Bulard, champion de France en titre, évoluera à domicile et figurera parmi les favoris chez les plus de 18 ans, en street et en bowl.

“Nous serons attendus au tournant”, affirme Hervé Annet, le directeur administratif de l’association Skate Park Of Rouen, chargée d’organiser l’événement. Pour accueillir les 500 à 750 spectateurs attendus, l’association a mis les petits plats dans les grands avec au programme DJ, barbecue géant et soirée au Shari Vari, le samedi soir. De quoi combler les simples curieux aussi bien que les riders initiés.

Pratique. Samedi 27 et dimanche 28 avril, dès 12 h. 1 rue Léon Malétra, Rouen. Tarif : 2 € par jour.