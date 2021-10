Tourisme à Rouen : ce sera une année record !

Il faut dire qu'elle s'annonce vraiment faste avec deux événements majeurs : l'Armada en juin et la seconde édition, tant attendue, du festival Normandie Impressionniste qui débute. Sans oublier le son et lumière de la cathédrale de Rouen qui revient cet été.

Cette année particulièrement riche, les professionnels du tourisme la préparent depuis fin 2010. "Nous avons su relativement tôt le thème retenu pour Normandie Impressionniste : l'eau. C'était nécessaire pour que nous puissions adapter nos offres", indique Yves Leclerc. Il fallait intégrer ces splendides événements susceptibles d'attirer une autre clientèle dans les catalogues des tours opérateurs.



De belles promesses

La clientèle ? Beaucoup de groupes attirés à Rouen par ce programme alléchant. "Nous avons augmenté la durée du séjour à Rouen, pour permettre aux touristes de profiter de tous ces événements. Le coût est supérieur mais cela fonctionne car de nombreux groupes japonais ont alors réservé". Il est clair que Normandie Impressionniste attire des touristes de toute la planète. L'Armada, par contre, est un événement avant tout national. Que sa date ait été avancée a sensiblement modifié la clientèle visée. "Nous avons de nombreuses entreprises ou d'associations qui viennent faire leur sortie de l'année ici".

La grosse artillerie a été sortie pour assurer la réussite totale de cette saison. Et notamment la création du site www.impressionnez-vous.com qui recense toutes les animations organisées dans le cadre de Normandie Impressionniste. Croisières, ateliers, visites guidées, visites libres, tous les moyens sont utilisés pour donner aux touristes l'envie de venir en Haute-Normandie. Les hôtels et les chambres d'hôtes n'ont pratiquement plus de places disponibles et sont proches de la saturation pour l'Armada. "La combinaison Armada/Normandie Impressionniste incite les gens à rester au moins un jour de plus", se réjouit-on à l'Office de Tourisme.

Financièrement, les lendemains sont prometteurs. Si Yves Leclerc ne s'appesantit pas sur les objectifs fixés par l'Office de Tourisme, il glisse néanmoins dans un grand sourire : "J'aurai pu fixer, sans problème, des objectifs plus élevés". Tours opérateurs et particuliers sont nombreux à vouloir profiter de cette belle aubaine : consacrer une journée à l'Armada en la combinant avec une visite de l'exposition, exceptionnelle par son ampleur, proposée par le Musée des Beaux-Arts.

Seul petit bémol : dans les bureaux du service des réservations, on ressent le poids de la crise. "Le panier moyen est beaucoup moins important que les autres années. Le budget des touristes s'est réduit et les visiteurs renoncent à ce qu'ils considèrent moins essentiel. Ils prévoient un pique-nique ou évitent la visite guidée. Et se débrouillent pour consommer au moindre prix".

Repères

Armada. Contrairement aux précédentes éditions, l'Armada 2013 se déroulera en juin. Pourquoi pas juillet ? Apparemment, c'est une question de marées.

Guides. Les effectifs des guides conférenciers ont été augmentés. Ils passent de 42 à 47, pour prendre en charge le flot de touristes qu'ils s'apprêtent à déferler sur Rouen.

Plébiscite. La seconde édition de Normandie Impressionniste se déroulera durant cinq mois. Le nombre de projets proposés est passé de 200 à 600, par rapport à la première.

Japonais. Ils sont de plus en plus nombreux à venir à Rouen. La fréquentation des groupes a bondi de 54 % entre le 1er trimestre 2012 et celui de 2013.