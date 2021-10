Elbeuf : des jeunes attaquent la voiture de police

A l'origine, l'équipage de Police Secours avait décidé de courser une voiture roulant à vive allure, grillant allègrement feu rouge et stop, dans les rues d'Elbeuf. Une course-poursuite s'en est alors suivie jusqu'à ce que le véhicule, une Clio, se gare sur un parking, rue du Glaïeul. Le conducteur s'est enfui pour se réfugier dans un immeuble voisin, mais son passager a pu être rattrapé par la police. Sauf qu'entre-temps, il avait eu le temps de prévenir ses amis.

Six jeunes gens rappliquent

Alors que les forces de l'ordre avait réussi à le faire rentrer dans leur voiture afin de l'emmener au poste, six jeunes hommes ont rappliqué. Ils ont tenté de faire sortir leur ami de la voiture policière, n'hésitant pas à donner des coups de pied dedans et de jeter des cailloux sur les policiers, selon ces derniers.

Finalement, l'homme a pu être ramené à l'hôtel de police et placé en garde-à-vue, non sans mal. Dans la foulée, la Compagnie départementale d'intervention (CDI) a fait une descente dans le quartier pour tenter de retrouver le conducteur et les six jeunes venus en aide à leur ami. Sans succès.