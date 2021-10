Quatre opérations de sauvetage en mer ce samedi

Ce samedi 20 avril le Cross Jobourg a coordonné trois opérations d'assistance au profit de 6 plaisanciers :

A 08h20 un navire de plaisance à moteur de 7 mètres annonce par VHF avoir l'hélice engagée, passe Cabart-Danneville (secteur Est grande rade de Cherbourg), avec 3 personnes à son bord. Le CROSS engage alors le canot "Cap Lévy" de la SNSM de Fermanville pour remorquer le navire vers le port de Chantereyne de Cherbourg, où le convoi est arrivé vers 09h40.

A 14h, un voilier de type DUFOUR 27 (8,3 mètres) avec 2 personnes à bord informe les secours que sa bôme est cassée et que son moteur ne démarre pas. Il se trouve alors à environ 6 nautiques dans le sud-ouest du Nez de Jobourg, secteur Cap de la Hague, et demande une assistance remorquage vers Cherbourg. Le Cross Jobourg engage alors le canot "Mona Rigolet" de la station SNSM de Goury qui arrive sur zone à 15h pour passer une remorque. Le convoi fait ensuite route vers le port de Chantereyne où il arrive 3 heures plus tard.

En début de nuit, vers 21h, un voilier de 7,3 mètres de type COGNAC se signale en avarie de safran, avec une personne à bord, à environ 6 nautiques dans le nord-est du cap Lévi, secteur nord-Cotentin. Le remorqueur "Calaisien" d'une longueur de 30 mètres, en transit dans la zone, propose son concours en attendant un moyen d'assistance plus approprié. Le Cross déroute alors le "Calaisien" et engage simultanément le canot "Cap Lévy" de la SNSM de Fermanville. Le "Calaisien" transfère l'opération de remorquage au moyen SNSM, une fois celui-ci sur zone. Le convoi arrive au port de Chantereyne de Cherbourg vers 23H40.

Fnfin le Centre régional des opérations de sauvetage en mer, a également transféré des informations au centre de sauvetage de Portland en Grande-Bretagne, concernant un voilier français de type OCEANIS 473 de 14 mètres, signalant avoir sa coque engagée dans un filet, à environ 42 nautiques (78 kms) au nord de Cherbourg - en zone de compétence britannique (engagement d'un canot de la Royal National Lifeboat Institution).